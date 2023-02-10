Enkaz altındaki Hataysporlu Atsu'nun manevi annesinden yürek yakan sözler: O bizim tek umudumuz

Depremde enkaz altında kalan ve günlerdir haber alınamayan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu için manevi annesi 71 yaşındaki Madam Comfort yürek yakan açıklamalarda bulundu. "Benim hayatımı kaybetmem ve Atsu'nun yaşaması daha iyi olacak." diyen Comfort, "O bizim tek umudumuz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi vuran deprem sonrası Hatay'da göçük altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan hala haber alınamadı. Ganalı futbolcunun ailesinin endişeli bekleyişi sürerken, futbolcunun manevi annesinin sözleri herkesin içini sızlattı.

"O BİZİM TEK UMUDUMUZ"

Gana'da bir televizyon kanalına konuşan Christian Atsu'nun manevi annesi Madam Comfort, "Benim hayatımı kaybetmem ve Atsu'nun yaşaması, benim için daha iyi olacak. Çünkü o bizim her şeyimiz. O bizim tek umudumuz. Haberi aldığımda uyuyamadım. Dua edip duruyoruz." dedi.

"UYKUSUZ GECELER GEÇİRİYORUM"

Atsu'nun kız kardeşi Christiana Atsupiede ise verdiği röportajda, "Kimse kardeşimin nerede olduğunu bilmiyor. Uykusuz geceler geçiriyorum." ifadelerini kullandı.