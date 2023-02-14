Enkaz altında kalan Hataysporlu Atsu için açıklama: Odası tespit edildi, ayakkabısını bulduk

Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'nun bulunmasıyla ilgili çalışmalar devam ederken menajeri Nana Sechere'den açıklama geldi. Sechere, "Odası tespit edildi, iki çift ayakkabısını bulduk. Ancak Atsu yok" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan Hatayspor forması giyen Christian Atsu'nun menajeri Nana Sechere açıklamalarda bulundu. Sky Sports'tan Lyall Thomas, menajerinin açıklamalarını paylaştı.

"9 GÜN OLDU"

Atsu'nun menajeri yaptığı açıklamada,"Depremin üstünden 9 gün geçti, Christian'ı hala bulamadık. Şu anda Hatay'da deprem bölgesinde Christian'ın ailesiyle birlikteyim. Manzara gerçekten inanılmaz, etkilenen insanlardan dolayı kalbimiz kırık. Yüreğimiz onlarla birlikte" dedi.

"ODASINI TESPİT ETTİK, AYAKKABISINI BULDUK"

Yardım beklediklerini söyleyen menajer, "Odasını tespit ettik, iki çift ayakkabısını bulduk. Ancak Christian yok. Daha fazla araç ve yardıma ihtiyacımız var. Lütfü Savaş'tan yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.