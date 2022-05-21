Engelliler Golf Milli takım sporcusu Mehmet Kazan, Almanya'da iki kupa kazandı - Haberler

Milli takım sporcusu Mehmet Kazan, 2022 German International Men and Ladies Disabled Championship'te iki kupa kazanma başarısı gösterdi.

Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin organize ettiği 2022 German International Men and Ladies Disabled Championship Almanya'nın Baden kentinde yapıldı. Baden Hills Golf und Curling Club'da düzenlenen müsabakada İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Şili, Almanya ve Türkiye'den toplamda 51 sporcu mücadele etti. Organizasyonda, Türkiye'yi TGF Sportif Direktörü ve Milli Takım Başantrenörü Erol Şimşek önderliğinde Engelliler Golf Milli takımı sporcuları Mehmet Kazan ve Ahmet Özyazıcı temsil etti.

Demirören Haber Ajansı / Spor