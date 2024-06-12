Engelli kıza yardımcı olan Cristiano Ronaldo, gönülleri fethetti

A Milli Takım'ın EURO 2024 rakiplerinden olan Portekiz, dün akşam İrlanda ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleye yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo damgasını vurdu.

RONALDO'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Ronaldo'nun tekerlekli sandalyedeki engelli bir maskota sahaya çıkmasına yardımcı olduğu ve Portekiz milli marşı boyunca elini tuttuğu görüldü. O anlar kısa sürede binlerce beğeni aldı.