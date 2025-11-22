Enes Ünal bir döndü pir döndü

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Bournemouth ile West Ham United karşı karşıya geldi. Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 sona erdi.

ENES ÜNAL BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ

West Ham'ın gollerini 11 ve 35. dakikalarda Callum Wilson kaydetti. 2-0'dan geri dönen Bournemouth'un golleri ise 69. dakikada Marcus Tavernier ve 81. dakikada Enes Ünal'dan geldi. Enes Ünal, 9.5 ay sonra sahalara geri dönerek oyuna girmesinden 1 dakika sonra ağları sarstı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Son 3 maçını kaybetmeyen West Ham, puanını 11'e çıkardı. Bournemouth ise 19 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında West Ham, Liverpool'u konuk edecek. Bournemouth ise Sunderland deplasmanına gidecek.