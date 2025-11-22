Haberler

Enes Ünal bir döndü pir döndü

Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında West Ham, 2-0 öne geçtiği maçta Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı. Bournemouth forması giyen milli oyuncu Enes Ünal, 80'de girip 81'de skoru eşitledi.

  • Bournemouth ile West Ham United arasında oynanan Premier Lig maçı 2-2 sonuçlandı.
  • Enes Ünal, 9.5 ay sonra sahalara dönüş yaptı ve oyuna girdikten 1 dakika sonra gol attı.
  • West Ham 11 puana, Bournemouth 19 puana yükseldi.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Bournemouth ile West Ham United karşı karşıya geldi. Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 sona erdi.

ENES ÜNAL BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ

West Ham'ın gollerini 11 ve 35. dakikalarda Callum Wilson kaydetti. 2-0'dan geri dönen Bournemouth'un golleri ise 69. dakikada Marcus Tavernier ve 81. dakikada Enes Ünal'dan geldi. Enes Ünal, 9.5 ay sonra sahalara geri dönerek oyuna girmesinden 1 dakika sonra ağları sarstı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Son 3 maçını kaybetmeyen West Ham, puanını 11'e çıkardı. Bournemouth ise 19 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında West Ham, Liverpool'u konuk edecek. Bournemouth ise Sunderland deplasmanına gidecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Kemal A55:

Milli takıma gelsin dicem 4 ay sonra gene sakat olur hep sakat bu çocuk

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tansu:



Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
