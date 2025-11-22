Enes Ünal bir döndü pir döndü
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında West Ham, 2-0 öne geçtiği maçta Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı. Bournemouth forması giyen milli oyuncu Enes Ünal, 80'de girip 81'de skoru eşitledi.
- Bournemouth ile West Ham United arasında oynanan Premier Lig maçı 2-2 sonuçlandı.
- Enes Ünal, 9.5 ay sonra sahalara dönüş yaptı ve oyuna girdikten 1 dakika sonra gol attı.
- West Ham 11 puana, Bournemouth 19 puana yükseldi.
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Bournemouth ile West Ham United karşı karşıya geldi. Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 sona erdi.
ENES ÜNAL BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ
West Ham'ın gollerini 11 ve 35. dakikalarda Callum Wilson kaydetti. 2-0'dan geri dönen Bournemouth'un golleri ise 69. dakikada Marcus Tavernier ve 81. dakikada Enes Ünal'dan geldi. Enes Ünal, 9.5 ay sonra sahalara geri dönerek oyuna girmesinden 1 dakika sonra ağları sarstı.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Son 3 maçını kaybetmeyen West Ham, puanını 11'e çıkardı. Bournemouth ise 19 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında West Ham, Liverpool'u konuk edecek. Bournemouth ise Sunderland deplasmanına gidecek.