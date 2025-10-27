En-Nesyri'nin 40 günlük kabusu sona erdi
Gaziantep FK'ye 2 gol atan Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri, ligde 40 gün sonra fileleri havalandırdı. Yıldız isim, ligdeki 6. golünü attı.
- Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup etti.
- Youssef En-Nesyri, Gaziantep FK deplasmanında 5. ve 21. dakikalarda gol atarak Fenerbahçe'nin ilk iki golünü kaydetti.
- Youssef En-Nesyri, bu sezon Süper Lig'deki 6. golüne ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep Fk'yi 4-0 mağlup etti.
EN-NESYRI 40 GÜN SONRA GOLÜ HATIRLADI
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Süper Lig'deki 40 günlük gol hasretine son verdi. Yıldız oyuncu, Gaziantep FK deplasmanında 5. dakikada takımını öne geçirdi. En-Nesyri, 21. dakikada Asensio'nun klas asistinde bir kez daha sahneye çıkarak takımının ve kendisinin ikinci golünü attı.
SON GOLÜ ALANYASPOR'A KARŞI
En-Neysri'nin gol attığı son maç 2-2 beraberlikle sona eren Corendon Alanyaspor karşılaşması olmuştu. Deneyimli isim, bu sezon ligdeki 6. golüne ulaştı.