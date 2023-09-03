EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin: Hakem maçın önüne geçti

"Gedson'un hareketi net kırmızı karttı"

Ali DANAŞ/İSTANBUL, - Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, "Böyle bir maç yöneteceğini bilsem hazır olmayan oyuncularımı oynatır hazırlardım. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum ama hakem maçın önüne geçmiştir" dedi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, "Futbol konuşmak istiyorum ama hakemler izin vermiyor. 38'inci dakikada Gedson'un hareketi net kırmızı karttı. Rakibin 10 kişi kalması oyunun seyrini değiştirebilirdi. Bunları bahane olarak söylemiyorum, Beşiktaş galibiyeti hak etmiştir. Hakem oyunun seyrini etkiledi. Gedson sahada olmasa farklı bir maç olabilirdi. Bakhtiyor Zaynutdinov'un Murat'ın ayağına bastığı ve sonrasında süpürdüğü pozisyonda sarı kart yok. Hakem düdük ağzında gezdi, bizim aleyhimize çaldı. Biraz daha dikkatli olmalarını söylüyorum. Böyle bir maç yöneteceğini bilsem hazır olmayan oyuncularımı oynatır hazırlardım. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum ama hakem maçın önüne geçmiştir" diye konuştu.