EMS Yapı Sivasspor, İbrahim Akdağ'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, İbrahim Akdağ'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, Pendikspor'da forma giyen 32 yaşındaki İbrahim Akdağ ile sözleşme imzaladı.

Kulüp başkan vekili Bahattin Eken'in de katıldığı imza töreninde İbrahim Akdağ, kendisini 1,5 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.