- Emre Bayraktar : " Samsunspor'un üstündeki kara bulutları dağıttık"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Sorumlusu Emre Bayraktar, 4 hafta sonra gelen galibiyet ile Samsunspor'un üstündeki kara bulutları dağıttıklarını söyledi.

Bayram Bektaş'tan boşalan teknik direktörlük görevine, Sakaryaspor maçında takımın başında görev alan teknik sorumlu Emre Bayraktar, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Samsunspor'un aldığı galibiyetle şampiyonluk ateşini yaktığını dile getiren Bayraktar, çok mutlu olduklarını ifade etti.

"Samsunspor'un üstündeki kara bulutları dağıttık"

Aldıkları 3 puanla şampiyonluk ateşini tekrar yaktıklarına dikkat çeken Emre Bayraktar, "Bir planımız vardı. Hafta boyunca buna göre çalıştık. Rakibin ne yaptığını biliyorduk. Samsunspor'u kendi sahasında baskılı oynarlar diye düşünüyorlardı. Biz rakibin orta saha temposunu kırmayı hedefledik. Maça çift ön libero ile başladık. Rakip beklediğimiz gibi oynadı. İlk yarının dengeli geçmesinin lehimize olacağını biliyorduk. 2. yarı rahattık çünkü oyun, planımıza göre gidiyordu. Tanque'nin şu anda fiziksel açıdan direnci tam değil. Rakibin seviyesi düşünce daha faydalı olacağını biliyorduk. O da bize inandı ve sahaya çıkınca gereğini yaptı. 2-0'dan maçın berabere gelmesi bizim açımızdan kabul edilebilir değildi. Bu seviyelerde birbirinin kopyası 2 gol yemek kabul edilebilir değil. Maç 2-2 olduktan sonra bile takımın verdiği tepki taktire şayandı. Bu maçta ekstra mücadele ettik. Biz ne zaman 120 km koşarsak maç kaybetmeyiz. İnanılmaz mücadele ettik ve mükafatını son dakikada aldık. Bu galibiyetle bu kara bulutları dağıtmış olduk. Milli maç arası var, yeni hoca gelecek. Arayı çok iyi geçirip, bugün yanan şampiyonluk meşalesini sezon sonuna kadar taşıyarak şampiyon olmak istiyoruz. Bu ligde Samsunspor'un rakibi sadece Samsunspor'dur. Biz bütünleşirsek istediğimiz mutlu sona ulaşacağız" dedi.