Emre Acar yuvada kaldı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi 1. Amatör Ligde mücadele eden Tavşanlı Gençler Gücüspor Emre Acar ile yeniden anlaştı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi 1. Amatör Ligde mücadele eden Tavşanlı Gençler Gücüspor Emre Acar ile yeniden anlaştı. Tavşanlı Gençler Gücü Spor Kulüp Başkanı Kenan Çelik, yapmış oldukları transferler ile takım kadrosunu güçlendirdiklerini ifade ederken geçtiğimiz yıl takımlarının formasını giyen sağ bek ve sağ açıkta oynayan 1994 doğumlu Emre Acar ile anlaştıklarını söyledi. Emre Acar, daha önce Moymulspor, Demirbilekspor, Derbentspor, Bursa Nilüferspor, Bursa Tütünspor takımlarında forma giydi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Spor Kenan Çelik Tavşanlı Kütahya Bursa Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Emre Acar yuvada kaldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.