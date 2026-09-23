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Emlak Konut, Panathinaikos'u 91-68 yenerek finalde Girona ile karşılaşacak

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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı finalinde Emlak Konut, deplasmanda Panathinaikos'u 91-68 yenerek finale çıktı. Başkent Atina'da oynanan maçta etkili bir performans sergileyen Emlak Konut, finalde İspanyol ekibi Girona ile karşılaşacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 91-68 yenerek finale çıktı.

Başkent Atina'da oynanan Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında başantrenörlüğünü Selen Erdem'in yaptığı Panathinaikos ile Emlak Konut karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Emlak Konuk, ilk çeyreği 26-3 önde kapatırken devreye ise 58-21 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreği 75-41 önde geçen Emlak Konut, maçı da 91-68 kazandı.

Bu sonuçla; Emlak Konut, Avrupa Ligi elemeleri finalinde İspanyol ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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