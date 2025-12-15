Haberler

Emir Perçin bronz madalyanın sahibi oldu

Emir Perçin bronz madalyanın sahibi oldu
Güncelleme:
Kosova'da düzenlenen Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Düzceli sporcu Emir Perçin, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Kosova'da düzenlenen Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Emir Perçin, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Kosova'da 11-14 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Düzce'yi başarıyla temsil eden Mert Asya Spor Kulübü sporcusu Emir Perçin, Avrupa üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl müdürlüğünden yapılan açıklamada "Zorlu müsabakalar sonucunda elde ettiği bu önemli dereceyle hem Düzce hem de ülkemizi gururlandıran başarılı sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerini yürekten tebrik ediyor, Emir Perçin'e spor hayatında başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
