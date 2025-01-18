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Emenike'den Galatasaray-Hatayspor maçı sonrası olay paylaşım

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının 1-1 sona ermesinin ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın yaşadığı puan kaybı sonrası Emenike'nin paylaşımı geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Hatayspor- Galatasaray maçının 1-1 sona ermesinin ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

EMENİKEDEN OLAY PAYLAŞIM

Emenike, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma " Hatay'a özgü bir lezzet: Kaytaz Böreği. Herkese afiyet olsun, iyi geceler" notunu düştü.

İşte o paylaşım;

Emenike'den Galatasaray-Hatayspor maçı sonrası olay paylaşım

Emenike'den Galatasaray-Hatayspor maçı sonrası olay paylaşım
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıReşat Taylan:

Adana'nın da KOL Böreği meşhurdur....

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıMANAM 61:

şikeci

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeko:

O böreğin tepsisi ...................

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