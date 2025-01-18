Emenike'den Galatasaray-Hatayspor maçı sonrası olay paylaşım
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının 1-1 sona ermesinin ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın yaşadığı puan kaybı sonrası Emenike'nin paylaşımı geniş yankı uyandırdı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Hatayspor- Galatasaray maçının 1-1 sona ermesinin ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
EMENİKEDEN OLAY PAYLAŞIM
Emenike, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma " Hatay'a özgü bir lezzet: Kaytaz Böreği. Herkese afiyet olsun, iyi geceler" notunu düştü.
İşte o paylaşım;