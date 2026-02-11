Haberler

Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü

Galatasaray'ın futbolcusu Lucas Torreira'nın doğum günü partisinde çekilen görüntüler geniş yankı buldu. Partide Mauro Icardi'nin elindeki yapay cinsel organ şeklindeki parti aksesuarı dikkat çekti ve farklı yorumlara neden oldu.

  • Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın doğum günü kutlamasında çekilen görüntüler sosyal medyada yayıldı.
  • Görüntülerde Mauro Icardi'nin elinde yapay cinsel organ parti aksesuarı görüldü.
  • Kulüp veya futbolculardan olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın doğum günü kutlamasında çekilen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

PARTİDEKİ AKSESUAR TARTIŞMA YARATTI

Torreira için düzenlenen doğum günü organizasyonunda kaydedilen görüntülerde Icardi'nin elindeki yapay cinsel organ kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler, futbol kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yaşananların ardından kulüp ya da futbolcular cephesinden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Sosyal medyada ise konuya ilişkin yorumlar art arda geldi.

