Bayburtlu Elif Nur Turhan Dünya Şampiyonluğunu korudu

Bayburtlu milli boksör Elif Nur Turhan, Avustralyalı rakibi Taylah Gentzen'i yenerek IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu kemerini başarıyla korudu. Newcastle'da gerçekleşen maçta Turhan, 10 raund boyunca gösterdiği performansla izleyenleri etkiledi.

IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu Bayburtlu milli boksör Elif Nur Turhan, ilk unvan koruma maçında Avustralyalı rakibi Taylah Gentzen'i mağlup ederek dünya şampiyonluğu kemerini korudu.

İngiltere'nin Newcastle kentinde bulunan Newcastle Arena'da oynanan ve 10 raund süren mücadelede Turhan, rakibini split decision (2-1) ile yenerek büyük bir başarıya daha imza attı.

Gösterdiği azim, mücadeleci ruh ve performansıyla izleyenlerden tam not alan Elif Nur Turhan, bu galibiyetle birlikte uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha tescilledi.

Elif Nur Turhan'ın elde ettiği bu önemli başarı, Bayburt'ta ve Türkiye genelinde büyük gurur yaşattı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
