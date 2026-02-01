Bayburtlu Elif Nur Turhan Dünya Şampiyonluğunu korudu

IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu Bayburtlu milli boksör Elif Nur Turhan, ilk unvan koruma maçında Avustralyalı rakibi Taylah Gentzen'i mağlup ederek dünya şampiyonluğu kemerini korudu.

İngiltere'nin Newcastle kentinde bulunan Newcastle Arena'da oynanan ve 10 raund süren mücadelede Turhan, rakibini split decision (2-1) ile yenerek büyük bir başarıya daha imza attı.

Gösterdiği azim, mücadeleci ruh ve performansıyla izleyenlerden tam not alan Elif Nur Turhan, bu galibiyetle birlikte uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha tescilledi.

Elif Nur Turhan'ın elde ettiği bu önemli başarı, Bayburt'ta ve Türkiye genelinde büyük gurur yaşattı. - BAYBURT