Elif Güneri, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na Hazır

Milli takım hazırlık kampını tamamlayan milli boksör Elif Güneri, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istiyor.

Sırbistan'ın Niş kentinde 8-16 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Karabüklü milli boksör Elif Güneri, hazırlık kampını tamamladı.

81 kilogramda mücadele edecek olan Güneri, şampiyonada altın madalyayı alarak başarılarına yenilerini eklemek istiyor. Kariyerinde daha önce dünya ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan Elif Güneri, "Burada dünya şampiyonu olmayı çok istiyorum. Bu maceranın en üst basamağında yer almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Güneri'nin antrenörü Baykan Arslan, sporcusunun eksik olan dünya şampiyonluğu ünvanını da alacağına inandığını belirtti. - KARABÜK