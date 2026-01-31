Elazığspor yönetimi, taraftar grup liderleriyle buluştu
Elazığspor yönetim kurulu, taraftar grup liderleriyle bir araya gelerek kulübün geçmişi ve geleceği üzerine değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda başarı için ortak akıl ve dayanışmanın önemi vurgulandı.
Elazığspor yönetim kurulu, Elazığspor camiasının önemli yapı taşlarından olan taraftar grup liderleriyle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen görüşmede geçmiş süreçler ele alındı, mevcut durum değerlendirildi ve kulübün geleceğine yönelik hedefler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Elazığspor kulübünden yapılan açıklamada; "Yönetimiyle, futbolcusuyla ve taraftarıyla ayrılmaz bir bütündür. Bu camiada başarı, ortak akıl ve omuz omuza verilen mücadeleyle mümkündür" denildi. - ELAZIĞ