Elazığspor'un Deplasman Maçını Mustafa Hakan Belder Yönetecek

Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamaya göre Elazığspor'un deplasmanda Ankara Demirspor ile oynayacağı maçı Karabük Bölgesi'nden Klasman Hakemi Mustafa Hakan Belder yönetecek.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 27. Haftası'nda görev yapacak olan hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamaya göre Çimentaş Elazığspor'un deplasmanda Ankara Demirspor ile oynayacağı maçı Karabük Bölgesi'nden Klasman Hakemi Mustafa Hakan Belder yönetecek. Belder'in yardımcılıklarını Kocaeli Bölgesi'nden Birtan Yavuz ile Burak Celep yapacak. Müsabakada 4. Hakem olarak ise İstanbul Bölgesi'nden Hatem Yarar görevlendirildi. - ELAZIĞ