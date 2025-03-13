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Elazığspor'un Deplasman Maçını Mustafa Hakan Belder Yönetecek

Elazığspor'un Deplasman Maçını Mustafa Hakan Belder Yönetecek
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Merkez Hakem Kurulu, Elazığspor'un deplasmanda oynayacağı Ankara Demirspor maçının hakem atamalarını açıkladı. Karabük Bölgesi'nden Klasman Hakemi Mustafa Hakan Belder maçı yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamaya göre Elazığspor'un deplasmanda Ankara Demirspor ile oynayacağı maçı Karabük Bölgesi'nden Klasman Hakemi Mustafa Hakan Belder yönetecek.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 27. Haftası'nda görev yapacak olan hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamaya göre Çimentaş Elazığspor'un deplasmanda Ankara Demirspor ile oynayacağı maçı Karabük Bölgesi'nden Klasman Hakemi Mustafa Hakan Belder yönetecek. Belder'in yardımcılıklarını Kocaeli Bölgesi'nden Birtan Yavuz ile Burak Celep yapacak. Müsabakada 4. Hakem olarak ise İstanbul Bölgesi'nden Hatem Yarar görevlendirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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