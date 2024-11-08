Elazığspor Somaspor Deplasmanında Puan Arayacak

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 11. haftasında Elazığspor, deplasmanda Somaspor ile karşılaşacak.

Çimentaş Elazığspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 11. haftasında Somaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta konuk ettiği Ankara Demirspor'u son dakika golüyle 3-2 yenen ve üst sıralardan kopmayan bordo-beyazlı ekip, Somaspor deplasmanına da puan ve puanlar için gidecek. Elazığspor'da bu maç öncesi eksik futbolcu bulunmuyor. 10 Kasım Pazar günü saat 14.00'da Soma Atatürk Stadında oynanacak olan maçı Mersin bölgesinden klasman hakemi Burak Doğru yönetecek. Müsabaka Elazığspor'un sosyal medya yayın organından canlı olarak yayınlanacak. Elazığspor bu maç öncesi 10 maçta topladığı 20 puanla 4. sırada yer alırken, Somaspor 10 puanla 12. durumda. - ELAZIĞ