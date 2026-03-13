Elazığspor, PFDK'ya sevk edildi
Elazığspor, Muğlaspor maçındaki 'çirkin ve kötü tezahürat' ve '6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' gerekçeleriyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi
TFF'nin sitesinden PFDK sevkine ilişkin yapılan açıklamada, "Elazığspor Kulübü'nün 11.03.2026 tarihinde oynanan Elazığspor - Muğlaspor Kulübü 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve '6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi. - ELAZIĞ