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Elazığspor Maçında Ambulanstan Dolayı Saha Zeminine Zarar Verildi

Elazığspor Maçında Ambulanstan Dolayı Saha Zeminine Zarar Verildi
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Elazığspor-Ankara Demirspor maçı sonrası bir taraftarın fenalaşması nedeniyle ambulansın sahaya girmesi, zeminde hasara yol açtı. Çim bakım sorumlusundan sert tepki geldi.

Elazığspor- Ankara Demirspor maçı sonrası fenalaşan bir tarartar için zemine ambulansın girmesi zemine zarar verdi.

Elazığspor-Ankara Demirspor maçı sonrası fenalaşan bir taraftar için ambulans saha zeminini kullanarak maraton tribün önüne gitti ve bu durum zemine bir zarar verdi. Durum karşısında tepki gösteren Atatürk Stadyumu çim bakım sorumlusu Mustafa Atagün, "Bugün ambulansla sahaya giren sağlık görevlilerinin sahamıza vermiş olduğu zarar. Her şeyin bir kuralı var. Futbolcu yaralansa bile sedye girip alıp kenara götürür ve ambulans kenardan gelir alır ayrıca ciddi bir vaka da değil sadece baygınlık. Bu sahamızın altı kum araç biraz daha yavaş gitseydi, olduğu yere batıp kalacak, bırak hastaya müdahaleyi kendini kurtarmayacaktı. Teknik toplantıda bunların hepsi iletilmesine rağmen bir ambulans şoförünün çim saha içerisinde drift yapmasını kınıyoruz. Zira devlet malına zarar veriyorsunuz. Emeğimize saygısızlık etmekle kalmayıp futbolcu sağlığını da hiçe sayıyorsunuz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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