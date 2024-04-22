Elazığspor Kaptanı Mesut Saray, kariyerinin 500. maçına çıktı
Elazığspor'un tecrübeli kaptanı Mesut Saray, Sapanca Gençlikspor karşısında çıktığı maçla kariyerinin 500. maçına ulaştı. Öncesinde Elazığspor yöneticileri tarafından tebrik edilen Saray'a 500 yazılı forma hediye edildi.
Elazığspor Kaptanı Mesut Saray, kariyerinin 500. maçına çıktı.
2005 yılında futbol kariyerine başlayan Elazığspor'un tecrübeli kaptanı Mesut Saray, kariyerinin 500. maçına Elazığspor formasıyla Sapanca Gençlikspor karşısında çıktı. Sapanca Gençlikspor müsabakası öncesi Elazığspor Asbaşkanı Mustafa Şerifoğulları ve ikinci başkan Hasan Murat Öz tarafından kaptan Mesut Saray'a 500 yazılı Elazığspor forması takdim edildi. - ELAZIĞ