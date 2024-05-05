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Elazığspor, Erbaaspor'la hazırlık maçı yapacak

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Çimentaş Elazığspor, TFF 3. Lig play-off maçlarına hazırlık amacıyla Erbaaspor ile deplasmanda bir maç yapacak.

Elazığspor, salı günü deplasmanda Erbaaspor'la hazırlık maçı yapacak.

TFF 3. Lig play-off maçlarına 3. turdan dahil olacak olan Çimentaş Elazığspor, kendisi gibi TFF 3. Lig 3. Grubu 2. sırada tamamlayan Tokat ekibi Erbaaspor ile hazırlık karşılaşması oynayacak. Erbaa İlçe Stadı'nda 7 Mayıs Salı günü oynanacak olan maç saat 15.00'te başlayacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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