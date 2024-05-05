Elazığspor, Erbaaspor'la hazırlık maçı yapacak

Elazığspor, salı günü deplasmanda Erbaaspor'la hazırlık maçı yapacak.

TFF 3. Lig play-off maçlarına 3. turdan dahil olacak olan Çimentaş Elazığspor, kendisi gibi TFF 3. Lig 3. Grubu 2. sırada tamamlayan Tokat ekibi Erbaaspor ile hazırlık karşılaşması oynayacak. Erbaa İlçe Stadı'nda 7 Mayıs Salı günü oynanacak olan maç saat 15.00'te başlayacak. - ELAZIĞ