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Elazığspor, Beykan Şimşek'le sözleşme imzaladı

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Şampiyonluk hedefleyen Elazığspor, sol kanat oyuncusu Beykan Şimşek'le sözleşme imzaladı. Beykan Şimşek, daha önce birçok üst lig takımında forma giymişti.

Şampiyonluk hedefleyen Elazığspor, Kocaelispor'dan Beykan Şimşek'le sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Elazığspor, üst liglerde uzun yıllar top koşturan sol kanat Beykan Şimşek'le sözleşme imzaladı. 1995 Aydın doğumlu olan Beykan, Karabükspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Altınordu, Sakaryaspor, Ankaraspor, Göztepe, Bandırmaspor ve son olarak Kocaelispor formaları giydi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Beykan Şimşek Elazığspor Spor Haberler

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