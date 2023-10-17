Elazığlı sporcu Muhammed Yıldız, Bocce Petank Avrupa Ümit Erkekler Milletler Kupasında 3. oldu.

Bocce Petank Avrupa Ümit Erkekler Milletler Kupası Fransanın Monaco kentinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bocce Petank Avrupa Ümit Erkekler Milletler Kupasına katılarak Elazığ'ı temsil eden sporcu Muhammed Yıldız Avrupa 3.'sü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Bocce Petank Avrupa Ümit Erkekler Milletler Kupasında ilimizi temsil etmek üzere Monaco'ya giden sporcumuz Muhammed Yıldız Avrupa 3.'sü olarak bizleri gururlandırdı. Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ederiz" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ