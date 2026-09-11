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Elazığlı güreşçileri İstanbul’dan madalyalarla döndü

Elazığlı güreşçileri İstanbul’dan madalyalarla döndü
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Mas Güreşi Türkiye Şampiyonasında Elazığlı sporcular madalyalarla döndü.

Mas Güreşi Türkiye Şampiyonasında Elazığlı sporcular madalyalarla döndü.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 8-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 18-21 Yaş Mas Güreşi Türkiye Şampiyonasında Elazığlı sporcular madalyalarla döndü. Türkiye'nin 33 ilinden yaklaşık 700 sporcunun katıldığı şampiyonada Elazığ'ı temsil eden sporcular, gösterdikleri başarılı performansla organizasyona damga vurdu.

Şampiyonada mücadele eden sporculardan 80 kiloda Kerem Uğraş Türkiye şampiyonu olurken, 90 kiloda Ahmet Tepe, 65 kiloda Delil Demirbağ ve 60 kiloda İrfan Padak Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi. 80 kiloda Ufuk Uğur ise Türkiye beşincisi olarak organizasyonu tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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