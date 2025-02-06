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Elazığ Sporcuları Türkiye Dart Şampiyonası'ndan Başarılarla Döndü

Elazığ Sporcuları Türkiye Dart Şampiyonası'ndan Başarılarla Döndü
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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sporcular, Ankara'da düzenlenen 2. ayak Türkiye Dart Şampiyonası'nda önemli dereceler elde ederek başarılarını kanıtladı. Bedirhan Nas, Türkiye 3'üncüsü oldu ve 5 sporcu çeyrek finale yükseldi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, Türkiye Dart Şampiyonası'ndan başarıyla döndü.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, 30 Ocak - 2 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen 2. ayak Türkiye Dart Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti. Şampiyonaya Elazığ'ı temsil etmek üzere katılan sporculardan Bedirhan Nas Türkiye 3'üncülüğü elde etti. Bunun yanı sıra, 5 sporcu da çeyrek finale yükselerek turnuvada önemli bir deneyim kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, sporcularımızın elde ettiği bu başarılarla gurur duyuyoruz. Dart branşında yetenekli gençlerimizin gelişimini desteklemeye, onları daha büyük hedeflere ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. 2. ayak Türkiye Dart Şampiyonası'na Elazığ'ı temsil eden sporcumuz Bedirhan Nas Türkiye 3'üncüsü olarak bizleri gururlandırdı. Başarısından ötürü kendisini ve antrenörü İsmail Demir'i tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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