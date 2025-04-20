Bakan Yerlikaya: Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok

Sürücü affı mı geliyor? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık 'indirim' cezası

Türkiye'nin giyim devlerine ceza yağmuru! Aralarında kimler yok ki
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı
Ülke alarmda! Ekvador Devlet Başkanı Noboa'ya suikast şüphesi

Ülke alarmda! Seçimi kazanan devlet başkanına suikast şüphesi

Elazığ'ın Palu İlçesinde İlk Ödüllü Satranç Turnuvası

Elazığ'ın Palu İlçesinde İlk Ödüllü Satranç Turnuvası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Palu ilçesinde düzenlenen ödüllü satranç turnuvası büyük ilgi gördü. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik, gençlerin zihinsel becerilerini geliştirmeyi ve sosyal etkileşimi artırmayı hedefliyor.

Elazığ'ın Palu ilçesinde gerçekleştirilen ödüllü satranç turnuvası büyük ilgi gördü.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Palu Gençlik Merkezi, ilçede örneğine ilk kez rastlanan bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Gençlik ve spor alanında bölgesel gelişimi destekleyen çalışmalarına bir yenisini ekleyen merkezde, Palu Kaymakamlığı koordinasyonunda ve Palu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla Palu tarihinde ilk kez düzenlenen ödüllü satranç turnuvası, yoğun katılım ve coşkulu bir atmosfer eşliğinde gerçekleştirildi. Turnuva, gençlerin stratejik düşünme, sabır ve dikkat gibi zihinsel becerilerini geliştirmeyi hedeflerken aynı zamanda sosyal etkileşimi artırdı. Farklı yaş gruplarından katılımcıların yer aldığı etkinlikte, dereceye giren sporcular ödüllerini alkışlar eşliğinde aldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm gençlik merkezlerimiz gibi, Palu Gençlik Merkezimiz de gençlerin çok yönlü gelişimi için faaliyetlerini sürdürüyor. Palu'da ilk kez gerçekleştirilen bu satranç turnuvası, ilçedeki genç potansiyelin ne denli güçlü olduğunu ortaya koymuştur. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda, bu tür etkinlikleri yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" denildi. - ELAZIĞ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.