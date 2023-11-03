Elazığ Emniyet Müdürlüğü Öğrencilerle Fidan Dikimi Etkinliği Gerçekleştirdi

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerle fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 1 Kasım 2023'te yürütülmekte olan "Hayata İyilik Kat" isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Projesi çerçevesinde öğrenciye çevre ve doğa sevgisini aşılamak, suç ve suçlulardan korunma yöntemlerini öğretmek, güvenli bir ortamda tehlikelerden uzak bir eğitim görmelerini sağlamak, halka yakın polis olgusunun benimsetilmesi, geleceğin polis halk ilişkilerinde daha sağlam bağ oluşturulması amacıyla 5 okuldan Akçakiraz bölgesinde 100 öğrenci ile 100 fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Ekipler, fidan dikimi etkinliği sonrasında öğrenciler köfte ekmek ve ayran ikramı yapıp birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - ELAZIĞ