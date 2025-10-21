Elazığ'da Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası Sona Erdi

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde düzenlenen ortaokullar arası futbol turnuvası sona erdi.

Arıcak'ta düzenlenen Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası, final maçlarıyla sona erdi. Genç sporcuların büyük heyecanla mücadele ettiği karşılaşmalar, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Final maçının ardından düzenlenen ödül törenine İlçe Kaymakamı Emre Yeşil, ilçe milli eğitim ve okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Turnuvada dereceye giren okul takımlarına Arıcak Kaymakamı Emre Yeşil tarafından kupaları takdim edildi.

Arıcak Kaymakamı Emre Yeşil, sporun öğrenciler arasında dostluk, dayanışma ve centilmenlik duygularını geliştirdiğini belirterek tüm takımları tebrik etti.

Final müsabakalarının ardından öğrenciler doyasıya sevinç yaşarken, turnuva dostluk içinde sona erdi. - ELAZIĞ