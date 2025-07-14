Elazığ Badmintonu Yeniden Yükselişte

Elazığ Badmintonu Yeniden Yükselişte
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Eski başarılarına dönen Elazığ badmintonu, modern altyapı imkanları ve milli antrenörlerle yeniden canlanıyor. Yeni badminton salonu ile sporcular büyük başarılara koşuyor.

Yıllarca Türkiye badmintonuna yön veren Elazığ, altyapı yatırımları ve yeniden yapılanma süreciyle birlikte eski günlerine geri dönüyor.

Geçmişte Mehmet Ali Aslan, Sıddık İsaoğlu ve Emre Demirel gibi değerli antrenörlerin öncülüğünde önemli başarılara imza atan Elazığ badmintonu, bir süredir tesis eksikliği nedeniyle zor günler geçiriyordu. Atatürk Stadyumu ve yanındaki hentbol spor salonun yıkılmasıyla yaklaşık 4-5 yıl boyunca Doğukentteki geçici tesislerde antrenmanlarını sürdüren sporcular, bugün modern altyapı imkanlarıyla yeniden büyük başarılara koşuyor. Yeni yapılan Atatürk Stadyumu ve Yaşayan Stadyum Projesi kapsamında hizmete sunulan modern badminton salonu, Elazığ badmintonuna adeta can suyu oldu. Milli antrenörler Mehmet Ali Aslan ve Emre Demirel nezaretinde yeniden başlatılan çalışmalar meyvesini vermeye başladı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Yeni salonumuz, milli hocalarımız ve badminton branşına vereceğimiz güçlü destekle, Elazığ badmintonunun Türkiye'de yeniden en önemli yerlerde olacağına inanıyoruz. Milli takımlara sporcu vermeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin badmintonda Elazığ hak ettiği yerde olacaktır" ifadelerine yer verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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