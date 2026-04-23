El Bilal Toure 3 ay sonra golle tanıştı

Beşiktaş'ın, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor 3-0 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü kaydeden El Bilal Toure, tam 3 aylık bir aranın ardından gol sevinci yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların ilk golü 17. dakikada El Bilal Toure'den geldi. 24 yaşındaki futbolcu, gol yollarındaki uzun süreli sessizliğini de böylelikle bozmuş oldu.

Malili oyuncu, son golünü Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak 2026 tarihinde oynanan ve siyah-beyazlıların 1-0 kazandığı Kayserispor mücadelesinde kaydetmişti.

El Bilal Toure, bu süreçte yaşadığı sakatlık sebebiyle de ligde ve kupada toplam 7 maç kaçırdı. - İSTANBUL

