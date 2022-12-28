Eksikler dikkat çekiyor! Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı
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Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda cezalı Lucas Torreira'nın yanı sıra Mauro Icardi, Kazımcan Karataş, Yunus Akgün ve Mathias Ross yer almadı.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların kamp kadrosu açıklandı.
EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Sakatlıkları bulunan; Icardi, Kazımcan Karataş, Yunus Akgün, Mathias Ross kafilede yer almadı. Ayrıca sarı kart cezasında bulunan Torreira da kafilede yer almadı.
İşte Galatasaray'ın Sivasspor kadrosu :
- Fernando Muslera
- Leo Duboıs
- Patrıck Van Aanholt
- Fredrık Mıdtsjo
- Kerem Aktürkoğlu
- Haris Seferovıc
- Drıes Mertens
- Emre Taşdemir
- Bafetımbı Gomis
- Berkan Kutlu
- Vıctor Nelsson
- Mılot Rashıca
- Sergıo Olıveıra
- Yusuf Demir
- Okan Kocuk
- Emin Bayram
- Abdülkerim Bardakçı
- Barış Alper Yılmaz
- Baran Aksaka
- Juan Mata
- Metehan Baltacı
- Sacha Boey