Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eksikler dikkat çekiyor! Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı

Spor Haberleri

Eksikler dikkat çekiyor! Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda cezalı Lucas Torreira'nın yanı sıra Mauro Icardi, Kazımcan Karataş, Yunus Akgün ve Mathias Ross yer almadı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların kamp kadrosu açıklandı.

EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Sakatlıkları bulunan; Icardi, Kazımcan Karataş, Yunus Akgün, Mathias Ross kafilede yer almadı. Ayrıca sarı kart cezasında bulunan Torreira da kafilede yer almadı.

İşte Galatasaray'ın Sivasspor kadrosu :

  • Fernando Muslera
  • Leo Duboıs
  • Patrıck Van Aanholt
  • Fredrık Mıdtsjo
  • Kerem Aktürkoğlu
  • Haris Seferovıc
  • Drıes Mertens
  • Emre Taşdemir
  • Bafetımbı Gomis
  • Berkan Kutlu
  • Vıctor Nelsson
  • Mılot Rashıca
  • Sergıo Olıveıra
  • Yusuf Demir
  • Okan Kocuk
  • Emin Bayram
  • Abdülkerim Bardakçı
  • Barış Alper Yılmaz
  • Baran Aksaka
  • Juan Mata
  • Metehan Baltacı
  • Sacha Boey
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Sivasspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title