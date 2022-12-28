Eksikler dikkat çekiyor! Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda cezalı Lucas Torreira'nın yanı sıra Mauro Icardi, Kazımcan Karataş, Yunus Akgün ve Mathias Ross yer almadı.