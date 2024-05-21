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Ege Bölgesi Bocce Petank Grup Müsabakaları Başladı

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Ula Kaymakamlığı ve Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ege Bölgesi Bocce Petank Grup Müsabakaları başladı. 10 ilden 550 sporcunun katıldığı müsabakalar, altı gün sürecek ve Cumartesi günü sona erecek.

Ula Kaymakamlığı ve Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Ege Bölgesi Bocce Petank Grup Müsabakaları, seremoni töreni ile başladı. 10 ilden 550 sporcunun katıldığı müsabakalara Aydın, İzmir, Çanakkale, Manisa, Denizli, Balıkesir, Muğla, Uşak, Kütahya ve Burdur'dan sporcular katılım sağladı.

Altı gün sürecek olan grup müsabakaları, Cumartesi günü sona erecek. Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük, açılış konuşmasında bu tür spor dallarına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Küçük, "Muğla, yeryüzü cenneti olarak ifade ediliyor. Çok güzel bir sezonda geldiniz. Müsabakaların dışında vaktiniz olduğunda Akyaka'yı gezmenizi, burada yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kurmanızı diliyorum. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli bir müsabaka olur. Hakkedenin kazanacağı bir müsabaka olur. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Müsabakaların başlamasıyla birlikte sporcular, kıyasıya rekabet içinde performanslarını sergiledi. Tüm katılımcılar, müsabakaların dostluk ve fair-play çerçevesinde geçmesini temenni etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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