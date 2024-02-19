Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK)-Çeşme Marina Kış Trofesi 2. Ayak Yarışı Tamamlandı
Çeşme'de gerçekleştirilen Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK)-Çeşme Marina Kış Trofesi'nin ikinci ayak yarışında 29 tekne mücadele etti. Yarışta Arkas Blue Moon, Joy Lemon, Zamazingo, Nemo Balspor, Çaki ve Wawe birinci oldu.
Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK)- Çeşme Marina Kış Trofesi 2. ayak yarışı, Çeşme'de gerçekleştirildi.
Toplam 6 ayaktan oluşan yarışın ikincisinde 29 tekne mücadele etti.
IRC A1'de Arkas Blue Moon, A2'de Joy Lemon, A3'te Zamazingo, B1'de Nemo Balspor, B2'de Çaki ve destek sınıfında da Wawe ilk sırayı aldı.