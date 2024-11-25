Ünlü yorumcu maç sonu kapıştığı taraftarı otoparka çağırdı

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United, düşme hattında olan Ipswich Town ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

"SENİ OTOPARKTA BEKLEYECEĞİM"

Mücadele sonrası ise şimdilerde yorumculuk yapan Manchester United'ın efsane oyuncularından Roy Keane, bir Ipswich taraftarıyla tartışmaya girdi. Kendisini eleştiren taraftara cevap veren 53 yaşındaki yorumcu ile ev sahibi taraftarı arasında gerginlik yaşandı.

Keane eleştirilere daha fazla dayanamadı ve taraftarın yanına gitti. Burada "Seni otoparkta bekleyeceğim." dediği duyuldu.