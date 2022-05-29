Efsane geri döndü! 23 yıl sonra İngiltere Premier Lig'e yükseldiler - Haberler

Efsane geri döndü! 23 yıl sonra İngiltere Premier Lig'e yükseldiler
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1924/1925/1926'da üç yıl üst üste bugünkü ismi ile Premier Lig şampiyonluğu bulunan Nottingham Forest, 23 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü. Championship play-off finalinde Huddersfield'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, Premier Lig'e yükselirken kasasına da 170 milyon sterlin koydu. İngiliz ekibi 1999 yılında Championship'e ardından 2005 yılında da 1. Lig'e kadar düşmüştü. Adeta peri masalını yaşayan Nottingham Forest, 2008'de Championship, 2022'de ise Premier Lig'e yükselmeyi başardı.
İngiltere Championship play-off finalinde Huddersfield ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan finali 1-0 kazanan Nottingham Forest, Premier Lig'e yükseldi.
Nottingham Forest'a galibiyeti 43. dakikada Levi Colwill'in kendi kalesine attığı golle aldı. Bu galibiyetle 23 yıl sonra Premier Lig'e yükselen Forest, 170 milyon sterlinlik paranın da sahibi oldu.
1924/1925/1926'da üç yıl üst üste First Division (Bugünkü Premier Lig) şampiyonluğu bulunan Nottingham Forest'ın müzesinde 1978 First Division, 1979 ve 1980 Şampiyon Kulüpler şampiyonluğuna ait kupalar da bulunuyor. Bir döneme damga vuran efsane kulübün yeniden Premier Lig'de mücadele edecek olması futbolseverleri oldukça heyecanlandırdı.
Eylül 2021'de Nottingham Forest, 8 maç sonunda 4 puanla son sıradayken göreve gelen teknik direktör Steve Cooper, tarihi başarının mimarı oldu. İngiliz hoca takımı Championship'in dibinden alıp, 23 yıl sonra Premier Lig'e çıkaran teknik direktör olarak tarihe geçti.