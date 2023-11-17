Efsane Antrenör Bekir Çalışkan Anısına Futbol Turnuvası Düzenlendi

Manavgat Belediyesi, 2011 yılında hayatını kaybeden antrenör Bekir Çalışkan'ı anmak için futbol turnuvası düzenledi. Turnuvaya katılan sporcular ve aileleri, Bekir Çalışkan'ın ailesiyle bir araya geldi ve turnuvayı keyifle izledi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, futbolun Manavgat için önemini vurgulayarak, altyapıya ve genç sporculara destek verdiklerini belirtti.

Efsane antrenör merhum Bekir Çalışkan, Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği futbol turnuvasıyla anıldı.

Manavgat Belediyesi, 2011 yılında hayatını kaybeden hocaların hocası, efsane antrenör Bekir Çalışkan anısına futbol turnuvası düzenledi. Sarılar Futbol Sahası'nda düzenlenen futbol turnuvasına, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, merhum Bekir Çalışkan'ın ailesi, antrenörler, sporcuların aileleri ve futbol severler katıldı. U-10 yaş kategorisinde 8 takımla düzenlenen turnuvada, 140 sporcu ter döktü. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, küçük sporcularla tek tek ilgilendi, Bekir Çalışkan'ın ailesiyle uzun uzun sohbet etti.

BAŞLANGIÇ VURUŞU AİLESİNDEN

Turnuvanın başlangıç vuruşunu, Bekir Çalışkan'ın eşi Nuriye Çalışkan ve oğlu Semih Çalışkan yaptı. Turnuvada yer alan takımlara plaketlerini ve katılım belgelerini, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen takdim etti. Turnuvayı büyük bir merakla takip eden aileler, böylesine anlamlı bir etkinliği düzenlediği için Başkan Şükrü Sözen'e teşekkür etti. Turnuvaya katılan küçük sporcular, Sarılar Mezarlığı'na giderek merhum Bekir Çalışkan için dua etmeyi ihmal etmedi.

SÖZEN: "FUTBOLU SEVİYORUZ"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat futboluna yıllarca beklentisiz bir şekilde emek veren Bekir Çalışkan anısına düzenlenen turnuvanın önemli bir amaca hizmet ettiğini söyledi. Başkan Sözen, " 7 takım ve 140 futbolcumuzun, velilerin ve antrenörlerin katılımıyla herkesin keyifle izlediği güzel bir turnuvayı gerçekleştirdik. Hocamızın değerli ailesi de buradaydı, kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Futbolu kent olarak seviyoruz. Futbolda çok daha üst noktalarda olmamız gerektiğini de biliyoruz. Altyapıya önem vererek, kendi yetiştirdiğimiz değerlerimizin bir yerlere gelmesini istiyoruz. Futbolda hak edeceğimiz yeri yakalayacağımız kanaatiyle, bütün mahallelerimizde takımlarımıza tesis, malzeme, eğitim destekleri yapmaya gayret ediyoruz. Bölgesel liglerde, U-16, U-17, U-18 yaş gruplarında sürekli dereceler alıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Manavgat, futbolu seviyor. İnşallah çocuklarımızın heyecanıyla Manavgat'ın futbolda önemli bir noktaya geleceğine inanıyorum. Sporcularımızın her birine başarılar diliyorum" dedi.