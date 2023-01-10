Efeler Ligi 14. hafta: Türşad: 3 Hatay Büyükşehir Belediye: 1 Spor Haberleri Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, ligin 14. haftasında evinde konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediye 3-1 mağlup etti. Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, ligin 14. haftasında evinde konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediye 3-1 mağlup etti. Ev sahibi takım bu galibiyetle 4'üncü sıraya yükseldi. Salon: Adicevaz Hakemler: Ramazan Dimröz, Gürhan Gül TÜRŞAD: Alp İzzet Akkuş, Vefa Yılmaz, Ümit Demir, Çağan Baturay Serçiler, Bardia Saadat, Cüneyt Dağcı, Görkem Sertel, Nevzat Mert Güneş, Marko Vukasinovic, Çağlar Rahmi Aksoy, Hakan Polat, Metehan, Alp Ali Çayır, Matheusz Mika Hatay Büyükşehir Belediye: Boğaçhan Mehmet Zambak, Can Ayvazoğlu (L), Gnorgi Gjorgiev, Cafer Kirkit, Bartosz Buçko, Burhan Zorluer, Furkan Aydın, İsmail Koçak, Batuhan Yurdagül (L), Yiğit Yıldız, Eren Fatih Uğur, Turgut Lelik, Emre Ahmet Çetinkaya Setler: 1. Set: 23-25 2. Set: 26-24 3. Set: 25-18 4. Set: 25-19 - BİTLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Gençlik Hatay Spor Spor Haberler

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