TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Efeler 09 Spor, kaleci Melih Enes Uygun ve forvet oyuncusu Mert Efe Çölbeyi'ni transfer etti.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Efeler 09 Spor iki takviye gerçekleştirdi. Aydın ekibi geçtiğimiz sezonu Gümüşhanespor'da tamamlayan kaleci Melih Enes Uygun ve İskenderunspor'dan forvet oyuncusu Mert Efe Çölbeyi'ni transfer etti. İzmir ekibi Göztepe altyapısında yetişen 21 yaşındaki Melih Enes, Bodrumspor, Antalyaspor ve Gümüşhanespor takımlarının kalesini korudu. Yine Göztepe'den yetişen golcü 23 yaşındaki Mert Efe Çölbeyi Akhisarspor, 52 Orduspor, Karaköprü Belediyespor, İskenderunspor ve Elazığspor takımlarında top koşturdu.