Efeler 09 SFK'nın İsim Değişikliği Onaylandı: Artık Söke 1970 SK

Efeler 09 SFK'nın İsim Değişikliği Onaylandı: Artık Söke 1970 SK
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3. Lig ekiplerinden Efeler 09 SFK, isim değişikliğini gerçekleştirdi ve yeni adı Söke 1970 SK olarak onaylandı. Kulüp, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

3'üncü Lig'deki Aydın temsilcilerinden Efeler 09 SFK'nın isim değişikliği başvurusu Futbol Federasyonu'nda onaylandı. Daha önce adı Yeni Sökespor olması beklenen kulübün adı onay çıkmayınca Söke 1970 SK oldu. Renklerini de kırmızı-lacivert olarak belirleyen Söke 1970 SK, yeni sezonda yeni ismiyle devam edecek. Transfer çalışmalarını da sürdüren Söke ekibi, önümüzdeki günlerde anlaşma sağladığı isimleri arka arkaya açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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