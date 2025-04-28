İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi

2 Avrupa ülkesinde kaos! Elektrikler kesildi, metrolar boşaltılıyor
Doktorlarından Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Kırılım noktasındayız

Doktorları kamera karşısında! Söyledikleri pek iç açıcı değil
Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah mı gönderdi? MSB'den açıklama var

Dünyayı sarsan Türkiye iddiasına Milli Savunma Bakanlığından yalanlama
Murat Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? İBB'ye yolsuzluk operasyonundan bomba detaylar

Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? Soruşturmadan bomba detaylar

Efeler 09 SFK Ligde Kalmanın Sevincini Yaşıyor

Efeler 09 SFK Ligde Kalmanın Sevincini Yaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'üncü Lig 3'üncü Grup takımı Efeler 09 SFK, zorlu koşullara rağmen ligi 12'nci sırada tamamlayarak ligde kalmayı başardı. Son hafta 1922 Konyaspor'u 2-1 yenerek kurtuluşunu ilan eden takım, maçlarını Didim'de oynadı ve antrenmanlarını İzmir Selçuk'ta gerçekleştirdi.

3'üncü Lig 3'üncü Grup takımlarından Aydın ekibi Efeler 09 SFK'da ligde kalmanın sevinci yaşanıyor. Antrenman yapacak sahası ve kalacak yeri olmayan, kalıcı tesislerinden mahrum olan Efeler 09 SFK yaşadığı tüm zorluklara rağmen topladığı 31 puanla ligi 12'nci sırada bitirerek ligde kalmayı başardı. Son hafta 1922 Konyaspor'u 2-1 yenerek kurtuluşunu ilan eden Efeler'de sezon başında maçlarını Didim'de oynama kararı alan Başkan Mahmut Gözüaçık ve yönetim kurulu tüm zorluklara rağmen takımı ligde tutmayı başardı. Maçlarını Didim'de oynayan, antrenmanlarını İzmir Selçuk'ta Altınordu'nun tesislerinde yapıp Selçuk'ta konaklayan takım seyyah olduğu sezonda mutlu sona ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.