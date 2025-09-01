Efe Akman FC Andorra ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Galatasaray altyapısından yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Akman, İspanya 2. Lig ekibi FC Andorra ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Efe, 2024-2025 sezonunda Galatasaray'da toplamda 9 maçta forma giymişti.

İspanya 2. Lig ekibi FC Andorra, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray altyapısında yetişen ve 2023 yazında A takıma yükselen Efe Akman, FC Andorra'ya transfer oldu. İspanyol takımı tarafından 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Efe, 2024-2025 sezonunda Galatasaray'da tüm kulvarlarda 9 müsabakada görev yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
