Efe Akman FC Andorra ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

İspanya 2. Lig ekibi FC Andorra, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray altyapısında yetişen ve 2023 yazında A takıma yükselen Efe Akman, FC Andorra'ya transfer oldu. İspanyol takımı tarafından 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Efe, 2024-2025 sezonunda Galatasaray'da tüm kulvarlarda 9 müsabakada görev yaptı. - İSTANBUL