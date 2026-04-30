Edirne'de Paletli Yüzme Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri başladı

Edirne'de Paletli Yüzme Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri başladı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen müsabakalara 28 kulüpten 405 sporcu katılıyor. 13 ilden Edirne'ye gelen sporcular, 3 Mayıs'a kadar düzenlenecek yarışlarda kulaç atacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Genel Koordinatörü İrfan Kara, AA muhabirine, sezonun son müsabakalarının yapıldığını söyledi.

Sezonun dördüncü müsabakasının yapıldığını belirten Kara, "Burada seçilecek sporcularımızla beraber haziranın ilk haftasında Yunanistan'ın Sakız adasında gençler uluslararası müsabakalarına katılacağız. Haziranın son haftasında da Kore'de yine büyükler uluslararası müsabakalarımıza katılacak milli takımımızın aday kadrosunu burada birlikte seçmiş olacağız." dedi.

Kara, resmi açılışın yarın gerçekleştirileceğini belirterek sporculara başarı diledi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
