Eda Erdem ve Melissa Vargas, turnuvanın en iyilerine seçildi

Eda Erdem ve Melissa Vargas, turnuvanın en iyilerine seçildi
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda milli formamızı giyen Eda Erdem, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın en iyi orta oyuncusu, Melissa Vargas ise en pasör çaprazı seçildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.

İLK KEZ GÜMÜŞ MADALYA

Milliler, İtalya'ya 3-2 kaybetti ve tarihi bir başarıya imza atarak Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ilk kez gümüş madalya kazandı.

EDA ERDEM VE VARGAS TURNUVANIN EN İYİLERİ

A Milli Takım'da takım kaptanı Eda Erdem, başarılı performansının ardından turnuvanın en iyi orta oyuncusu seçildi. Bir diğer yıldızımız Melissa Vargas ise en iyi pasör çaprazı seçildi. Vargas, ayrıca FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nı 'En çok sayı kaydeden oyuncu' oldu.

