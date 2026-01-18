Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, derbide VakıfBank'ı 3-1'le geçti

Eczacıbaşı Dynavit, derbide VakıfBank'ı 3-1'le geçti
Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında VakıfBank'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Maçta Ebrar Karakurt 21 sayıyla en skorer oyuncu oldu.

Eczacıbaşı Dynavit: 1-3

SALON: VakıfBank Voleybol Sarayı

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

VAKIFBANK: Dangubic, Deniz, Cansu, Markova, Zehra, Boskovic, Aylin (L), Cazaute, Sıla, Derya, Ayça (L), Ogbogu,

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ebrar, Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Boden, Aybüke (L), Dilay, Maglio, Meliha,

SETLER: 18-25, 26-24, 20-25, 18-25

SÜRE: 114 dakika (24, 32, 28, 30)

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nin on altıncı haftasında deplasmanda VakıfBank'a konuk oldu. Konuk takım; 25-18, 24-26, 25-20 ve 25-18 skorlarla 3-1 galip gelen taraf oldu.

Karşılaşmaya sayıyla başlayan Eczacıbaşı Dynavit, setin ilk anlarında öne geçmeyi başardı. Oyun bir süre dengede devam ettikten sonra turuncu beyazlılar farkı 8 sayıya kadar açtı ve rakibinin oyun organizasyonunu bozmayı başardı. Boden'ın plasesiyle seti getiren sayıyı alan konuk ekip seti 25-18 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti.

İkinci setin ilk anlarında oyun bir süre dengede devam etti. Ev sahibi ekibin öne geçtiği sette Eczacıbaşı Dynavit, Jack-Kısal'ın hücum sayısıyla eşitliği sağlasa da çabası yeterli olmadı ve seti 26-24 kaybetti.

Üçüncü sete etkili başlayan Eczacıbaşı Dynavit, oyun avantajını maçın son anına kadar elinde tuttu. Rakibine geçit vermeyen ve hücumda başarılı organize olan konuk ekip, hücumdan etkili sayılar buldu. Seti 25-20 kazanan turuncu beyazlılar setlerde yeniden öne geçerek durumu 2-1'e getirdi.

Eczacıbaşı Dynavit'in servisten ürettiği sayıyla başlayan üçüncü set, konuk ekibin üstünlüğüyle devam etti. Setin ortalarına doğru farkı 5 sayıya kadar açan turuncu beyazlılar, seti 25-18 maçı ise 3-1 kazanarak deplasmandan 3 puanla ayrıldı.

Aldığı 21 sayıyla Ebrar Karakurt turuncu beyazlıların en skorer ismi oldu. Kaydettiği 12 sayıyla ise Yaprak Erkek galibiyette önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular toplamda 10 blok ve 6 servis sayısı elde etti.

