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Eczacıbaşı Dynavit, V. Bank'a 3-0 Mağlup Oldu

Eczacıbaşı Dynavit, V. Bank'a 3-0 Mağlup Oldu
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, V. Bank'a karşı 3-0'lık sonuçla kaybetti. Setler 20-25, 20-25 ve 21-25 şeklinde sonucu belirledi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında V. Bank'ı ağırlayan Eczacıbaşı Dynavit, rakibine 20-25, 20-25 ve 21-25'lik skorlarla 3-0 mağlup oldu.

Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Burhan İlhan, Mehmet Gül

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Rettke, Boskovic, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Beyza, Boden, Naz, Nicoletti

V. Bank: Cansu, Markova, Zehra, Van Ryk, Bosetti, Deniz, Aylin (L), Frantti, Derya, Xinyue, Ayça (L)

Setler: 20-25, 20-25, 21-25

Süre: 82 dakika (27, 25, 30) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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