Eczacıbaşı Dynavit, Bengisu Aygün'le yollarını ayırdı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nda orta oyuncu Bengisu Aygün ile yollar ayrıldı.

Turuncu-beyazlı kulübün açıklamasında, "Altyapımızdan yetişen, turuncu-beyazlı formamızla 2025-2026 sezonunda mücadele eden orta oyuncu Bengisu Aygün, kariyer gelişimi doğrultusunda yeni sezonda farklı bir takımda forma giyecektir. Kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkılar için Bengisu Aygün'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.