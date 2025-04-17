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Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-0 Geçti

Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-0 Geçti
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Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'e karşı 3-0 galip gelerek seride avantaj sağladı.

SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Mehmet Topal

GALATASARAY DAİKİN: İlkin Aydın, Bongaerts, Yasemin Güveli, Ayçin Akyol, Carutasu, Yasemin Özel, Lazovic, (Eylül Akarçeşme Yatgın)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Boskovic, Hande Baladın, Jack, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Rettke (Şebnem Simge Aköz)

SETLER: 14-25, 12-25, 14-25

SÜRE: 1 saat 15 Dk

Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit konuk olduğu Galatasaray Daikin'e karşı maçtan 3-0 galibiyetle ayrılarak 2'nci maç için avantaj sağladı.

Maça iyi başlayan konuk ekip ilk seti 14-25, 2'nci seti de 12-25'lik skorlarla zorlanmadan önde tamamlayarak durumu 2-0'a getirdi. 3'üncü sette etkili oyununu sürdüren ve seti 25-14 önde bitiren konuk ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Eczacıbaşı bu sonuçla 1-0 öne geçtiği seride 2'nci maçı da kazanırsa Sultanlar Ligi'ni 3'üncü sırada tamamlayacak.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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