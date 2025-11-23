Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo'yu Mağlup Etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Aras Kargo'yu setlerde 3-0 mağlup ederek galibiyet serisine devam etti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında karşılaştığı Aras Kargo'yu 25-18, 25-18, 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

Hakemler: Selçuk Göymen, Nurper Özbar

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Dilay, Meliha, Nicoletti

Aras Kargo: Aslıhan, Kalandadze, Merve, Anthouli, Olaya, Özge Nur, Simay (L), İrem, Sude, Smrek, Perez

Setler: 25-18, 25-18, 25-19

Süre: 83 dakika (25, 28, 30) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
